Кремль может расширить помощь хуситам на Ближнем Востоке в ответ на решение Байдена

Россия в ответ на разрешение Джо Байдена бить ракетами ATACMS может существенно расширить помощь йеменским хуситам, которые запускают ракеты по кораблям в Красном море.

Об этом сообщает The Economist. По данным издания, в Кремле уже намекали на такую возможность, а ранее предоставили хуситам спутниковые данные через Иран. Но на этот раз Россия может передать хуситам более современные ракеты.

Кроме того российские шпионы могут усилить саботаж, подрывную деятельность и покушения в Европе. Они могут устанавливать взрывчатку на авиалайнерах.

В публикации отмечается, что Россия обвиняет Америку в том, что она якобы "подливает масло в огонь" в текущей ситуации. В то же время Байден якобы надеется, что Путин не будет идти на дальнейшую эскалацию боевых действий, ведь ему якобы важно заключить мирное соглашение с Трампом в следующем году.

Хуситы — это военизированная группировка шиитов на территории Йемена. Они пользуются скрытой поддержкой со стороны Ирана и ливанской группировки "Хезболла". США, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия и ряд других стран мира считают хуситов террористами.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Джо Байден хочет помочь Украине перед тем, как уйти с должности президента США. Об этом заявил главный редактор сайта Ярослав Жаренов.