Укр

Вы из рода охотников, лесников или рыболовов, если у вас такая фамилия: проверьте ее в списке

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Всего таких родовых имен насчитывается 17

Среди множества разнообразных украинских фамилий есть те, которые давали людям, учитывая их сферу деятельности и увлечения. Среди них есть и те, которые присваивали охотникам, рыбакам и лесникам.

Детально об этом в своей книге "Современные украинские фамилии" рассказывает исследователь Юлиан Редько. Там отмечается, что многие родовые имена, связанные с лесным промыслом, популярны по сей день.

В целом таких фамилий насчитывается 17. Однако есть среди них и те, которые довольно редко можно встретить сейчас.

Такие фамилии давали лесникам

  • Лесной;
  • Гаевой;
  • Лесник;
  • Лесовой.
  • Лесничий;
  • Лисняк;
  • Лисовский;
  • Лисняченко.

Тем, кто занимался рыболовством и охотой, давали такие родовые имена:

  • Стрелец (с производными Стрельцов, Стрельчук, Стрельченко, Стреленко, Стрелковый);
  • Пташник;
  • Охотник;
  • Лысобий;
  • Бобровник;
  • Щебивовк;
  • Сцибивовк;
  • Вбыйвовк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии давали людям, когда хотели защитить от нечисти целый род. Наши предки верили, что правильно выбранное родовое имя способно отпугнуть злую силу и защитить таким образом семью. Всего таких фамилий насчитывается пять.

Теги:
#Украина #История #Фамилии