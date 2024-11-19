Вы из рода охотников, лесников или рыболовов, если у вас такая фамилия: проверьте ее в списке
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Всего таких родовых имен насчитывается 17
Среди множества разнообразных украинских фамилий есть те, которые давали людям, учитывая их сферу деятельности и увлечения. Среди них есть и те, которые присваивали охотникам, рыбакам и лесникам.
Детально об этом в своей книге "Современные украинские фамилии" рассказывает исследователь Юлиан Редько. Там отмечается, что многие родовые имена, связанные с лесным промыслом, популярны по сей день.
В целом таких фамилий насчитывается 17. Однако есть среди них и те, которые довольно редко можно встретить сейчас.
Такие фамилии давали лесникам
- Лесной;
- Гаевой;
- Лесник;
- Лесовой.
- Лесничий;
- Лисняк;
- Лисовский;
- Лисняченко.
Тем, кто занимался рыболовством и охотой, давали такие родовые имена:
- Стрелец (с производными Стрельцов, Стрельчук, Стрельченко, Стреленко, Стрелковый);
- Пташник;
- Охотник;
- Лысобий;
- Бобровник;
- Щебивовк;
- Сцибивовк;
- Вбыйвовк.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии давали людям, когда хотели защитить от нечисти целый род. Наши предки верили, что правильно выбранное родовое имя способно отпугнуть злую силу и защитить таким образом семью. Всего таких фамилий насчитывается пять.