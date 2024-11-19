Вы из рода охотников, лесников или рыболовов, если у вас такая фамилия: проверьте ее в списке

Всего таких родовых имен насчитывается 17

Среди множества разнообразных украинских фамилий есть те, которые давали людям, учитывая их сферу деятельности и увлечения. Среди них есть и те, которые присваивали охотникам, рыбакам и лесникам.

Детально об этом в своей книге "Современные украинские фамилии" рассказывает исследователь Юлиан Редько. Там отмечается, что многие родовые имена, связанные с лесным промыслом, популярны по сей день.

В целом таких фамилий насчитывается 17. Однако есть среди них и те, которые довольно редко можно встретить сейчас.

Такие фамилии давали лесникам

Лесной;

Гаевой;

Лесник;

Лесовой.

Лесничий;

Лисняк;

Лисовский;

Лисняченко.

Тем, кто занимался рыболовством и охотой, давали такие родовые имена:

Стрелец (с производными Стрельцов, Стрельчук, Стрельченко, Стреленко, Стрелковый);

Пташник;

Охотник;

Лысобий;

Бобровник;

Щебивовк;

Сцибивовк;

Вбыйвовк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии давали людям, когда хотели защитить от нечисти целый род. Наши предки верили, что правильно выбранное родовое имя способно отпугнуть злую силу и защитить таким образом семью. Всего таких фамилий насчитывается пять.