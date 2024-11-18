Украинские фамилии, которые в древности давали незаконнорожденным детям: проверьте свое

Распространенной практикой было образование фамилий от имени матери

История украинских фамилий уходит в глубину веков и раскрывает немало интересных фактов о нашем прошлом. Первые официальные фамилии появились в документах XIV-XV веков, когда представители общественной верхушки нуждались в четкой идентификации для юридических действий.

Массовое предоставление фамилий простым людям началось после 1632 года по инициативе киевского митрополита Петра Могилы. Именно он поручил приходским священникам вести метрики родившихся, женатых и умерших, пишет языковед и исследователь антропонимики Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".

Особое внимание привлекает система предоставления фамилий незаконнорожденным детям. При крещении таким детям давали имя за святцами, а отчество и фамилию формировали от имени крестного отца.

Одной из характерных фамилий для внебрачных детей было "Покривтюк". Впрочем, до наших дней она почти не сохранилось, поскольку на протяжении поколений трансформировалось в "Кривтюк" или "Обидюк".

Распространенной практикой было образование фамилий от имени матери. Так появились Мотренко, Настенко, Химчук, Кулинич, Олянчин, Гануляк, Катеринюк. Также использовались варианты: Мариччак, Марусяк, Маруняк, Марияш, Марунчак.

Интересный способ формирования фамилий заключался в сокращении фамилии предполагаемого отца. Например, Четвертинский превращался в Вертинского, а Калитовский становился Литовским.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, об украинских фамилиях, защищающих от нечистой силы. Такие фамилии давали не только смелым людям, но и робким.