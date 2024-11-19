Россияне смогли продвинуться в Торецке: военнослужащий рассказал, что происходит (карта)

Украинская оборона держится

По сообщению украинского военного, оккупационные подразделения смогли продвинуться в Торецке. Он отмечает, что речь идет о высотной части центра города.

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной" в своем telegram-канале. По его словам, если противнику еще удастся продвинуться, то держать оборону в городе станет очень сложно.

По его словам, украинские войска держатся в районе шахты "Центральная", а потому россиянам необходимо сначала выбить их оттуда.

Вместе с тем спикер ОТГВ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире единого марафона сказала, что продвижение россиян в городе являются минимальными, а за месяц они смогли занять лишь одну улицу.

"Продвижение российских войск в Торецке минимально, они теряли по 70 бойцов в день, чтобы продвинуться на несколько домов. В течение суток (18 ноября, — ред.) в Торецке продолжались бои, российские войска штурмовали в самом городе, пытаясь вклиниться в украинскую оборону, но получили отпор", — сказала она.

Продвижение россиян с 18 октября по 18 ноября по данным DeepState. Карта Freeradio

О том, что ситуация на этом участке фронта весьма неоднозначна, говорит также сообщение украинского военнослужащего, автора тг-канала "Офицер", который сообщил, что утром 19 ноября захватчики попытались штурмовать позиции ВСУ на автомобиле "Таврия".

Торецк на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что происходит на Запорожском направлении. По данным представителей ВСУ, штурмы там идут каждый день.