Росіяни змогли просунутися у Торецьку: військовослужбовець розповів, що відбувається (мапа)

Українська оборона тримається

За повідомленням українського військового, окупаційні підрозділи змогли просунутися у Торецьку. Він зазначає, що йдеться про висотну частину центру міста.

Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ із позивним "Мучною" у своєму telegram-каналі. За його словами, якщо противнику ще вдасться просунутися, то тримати оборону у місті буде дуже складно.

За його словами, українські війська тримаються у районі шахти "Центральна", а тому росіянам необхідно спочатку вибити їх звідти.

Водночас речник ОСУВ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі єдиного марафону сказала, що просування росіян у місті є мінімальними, а за місяць вони змогли зайняти лише одну вулицю.

"Просування російських військ у Торецьку мінімально, вони втрачали по 70 бійців на день, щоб просунутися на кілька будинків. Протягом доби (18 листопада — ред.) у Торецьку тривали бої, російські війська штурмували в самому місті, намагаючись вклинитися в українську оборону, але отримали відсіч"", — сказала вона.

Просування росіян з 18 жовтня по 18 листопада, за даними DeepState. Карта Freeradio

Про те, що ситуація на цій ділянці фронту є вельми неоднозначною, говорить також повідомлення українського військовослужбовця, автора тг-каналу "Офіцер", який повідомив, що вранці 19 листопада загарбники спробували штурмувати позиції ЗСУ на автомобілі "Таврія".

Торецьк на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відбувається на Запорізькому напрямку. За даними представників ЗСУ, штурми там йдуть щодня.