Когда слова станут действиями? Украинцы отреагировали на презентацию Плана стойкости Зеленского

Известные украинцы отреагировали на План стойкости Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский представил во вторник, 19 ноября, План стойкости, который состоит из 10 пунктов. Он уже вызвал активное обсуждение в украинском сегменте интернета и социальных сетей.

"Телеграф" собрал комментарии известных украинских блогеров, политиков и журналистов. В основном, комментарии носят критический характер.

Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко раскритиковала Зеленского за заявление о войне. В своем выступлении президент сказал, что война с Россией длится с 2022 года, тогда как на самом деле агрессия началась еще в 2014 году.

"Тысячи героев отдали свою жизнь в 2014-2019 годах, сохранили государственность и сделали возможным президентство Зеленского. Война продолжалась в 2019–2021 годах. И не вспомнить это – это переписывание истории, пренебрежение к погибшим и их семьям. Это не о единстве", — написала Геращенко.

Ее коллега по парламенту и фракции Алексей Гончаренко тоже с критикой прокомментировал план Зеленского.

"Что касается понимания ситуации: мы в такой ситуации, в которую у нас загнал Владимир Зеленский из-за отсутствия планов. Мы ничего не решаем. Мы сейчас полностью в руках будущей администрации Трампа. Без помощи США и без разрешений США мы не можем ничего поделать", — написал Гончаренко.

Еще один нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев заявил, что "пафосные презентации не приблизят победу в войне".

"Когда красивые слова и планы наконец-то станут действиями?", — написал он в Facebook.

Бывший народный депутат Борислав Береза также раскритиковал Зеленского за громкие заявления.

"Даже наши партнеры уже обратили внимание, что президент вместо объединения общества, вместо концентрации на обороне Украины, вместо решения проблем с мобилизацией и СЗЧ, вместо борьбы с коррупцией и вместо всего прочего, что сегодня первоочередное, он генерирует планы и раздает громкие заявления", — написал Береза в Facebook.

Журналист Богдан Буткевич убежден, что презентация нового "плана Зеленского" означает начало подготовки к выборам. Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко советует подождать до декабря, но в то же время также назвал отдельные пункты "плана стойкости" "водой".

Бывший народный депутат Украины Виталий Куприй также раскритиковал План стойкости Зеленского. Он заявил, что в реальности этот план означает "коррупцию, бедность, ложь, узурпацию, избирательное правосудие, кумовство, бизнес на крови, нарушение прав человека".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский раскрыл детали о еще одном из пунктов Плана стойкости. В нем говорится о политике в отношении героев.