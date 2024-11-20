Массовые закрытия посольств не связаны с ядерным ударом по Украине. Что стоит за предупреждениями США

Но следует следовать указаниям украинского правительства

Предупреждение США и закрытие многих посольств в Киеве после сообщений о масштабной воздушной атаке не связано с усилением ядерной риторики Кремля . Это связано с угрозой атаки БПЛА и ракет.

Об этом сообщили источники в дипломатической миссии. Там добавили, что следят за ситуацией.

"Закрытие посольства связано с воздушными тревогами, включая повышение возможной угрозы комбинированного нападения с беспилотников и ракет, как это произошло недавно. Мы продолжаем следить за ситуацией, сотрудничая с украинскими партнерами", – заявил собеседник Общественного.

По его словам, гражданам США рекомендовано сделать следующее: следить за новостями в местных СМИ, определять места расположения укрытий перед любой воздушной тревогой, немедленно скрыться, если объявлена воздушная тревога, и следовать указаниям украинского правительства.

В то же время, собеседник Общественного добавил, что усиление мер безопасности не связано со снижением Россией ядерного порога.

"Как сказал представитель Государственного департамента Мэтт Миллер, с начала агрессивной войны против Украины он пытался заставить и запугать как Украину, так и другие страны мира с помощью безответственной ядерной риторики и поведение… мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции, но мы Будем продолжать призывать Россию прекратить воинственную и безответственную риторику".

Ядерная доктрина РФ — что известно

Российский президент Владимир Путин после решения США, Франции и Британии разрешить украинские удары западными ракетами по территории РФ утвердил изменения ядерной доктрины РФ.

Они подразумевают существенное снижение порога для применения ядерного оружия. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, глава Кремля решил показать, что он хочет продолжать войну.

Тем не менее, 20 ноября в СМИ пронеслась информация, что президент России Владимир Путин может согласиться на прекращение огня по линии фронта, но требует от Украины отказа от НАТО.

Ранее Телеграф писал, что война в Украине может закончиться в 2025 году.