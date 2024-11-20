Одесити протестують через відсутність світла: у ДТЕК пояснили ситуацію (відео)
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У пресслужбі ДТЕК закликали людей не перекривати вулиці, оскільки це не покращить ситуацію
В Одесі проблеми з електропостачанням тривають котрий день після масованої атаки РФ. З цієї причини місцеві мешканці виходять на вулиці протестувати.
Так, перекривши одну із доріг, протестуючі створили затор у бік центру. Відповідні кадри надрукував місцевий Telegram-канал.
Цього разу акція протесту відбувається на вулиці Толбухіна. Декілька людей встали вздовж пішохідного переходу з плакатами в руках.
"Світла немає взагалі четверту добу", – написано на одному з них.
Автомобілісти сигналять активістам, але користі немає. У пості повідомляється, що в результаті цього пікету з’явився великий затор у бік центру.
Що кажуть у ДТЕК
Пресслужба ДТЕК пояснила, що зараз відбувається зі світлом в Одесі. Зазначається, що після кількох днів блекауту місто повернулося до графіків відключень.
Причиною того, що найбільші проблеми з подачею електроенергії в країні саме в Одесі, енергетики називають те, що саме система цього регіону найбільше постраждала від російських ударів.
Двоє енергетиків загинули, а передача струму до області майже повністю припинилася. Наразі вдалося заживити регіон, але повне відновлення ще не завершено.
У пресслужбі закликали місцевих мешканців не перекривати дороги, оскільки такі акції не здатні прискорити ремонт. Енергетики працюють над відновленням енергопостачання безперервно, йдеться у повідомленні.
Раніше ми розповіли, як Одеса виживає без світла. Не обійшлося без гумору. Багато міських установ та закладів використовують генератори. Тож у мережі жартують, що вулиця Дерибасівська перетворилася на "Генераторську". А в одному із супермаркетів помітили одеситку, яка прийшла туди посушити волосся за допомогою електричного фена.