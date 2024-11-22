Укр

ВСУ усиливают ПВО Киева. Стало известно, о чем идет речь

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
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Ракетная опасность Новость обновлена 22 ноября 2024, 15:59
Ракетная опасность. Фото Коллаж "Телеграфа"

Группировка уже получила руководителя

Вооруженные Силы Украины решили усилить противовоздушную оборону Киева. Была создана отдельная группировка для защиты воздушного пространства над столицей.

Об этом "Телеграфу" сообщил источник в руководстве ВСУ. По словам собеседника, такое решение было принято в связи с "текущими угрозами".

Также он сообщил, что командование над новой группировкой принял полковник Юрий Череващенко. Кроме того, была усилена координация и эффективность работы мобильных огневых групп.

По данным собеседника, дополнительно были дислоцированы некоторые другие силы и средства. Впрочем, по его словам, идет планомерное усиление и других городов. В частности, Харькова.

Напомним, в четверг, 21 ноября, утром Россия ударила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что была применена новейшая ракета средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали детали о новой баллистике, которой атаковала РФ. Там отметили, что, вероятно, была применена баллистическая ракета из состава ракетного комплекса "Кедр".

Теги:
#Киев #ПВО #ВСУ