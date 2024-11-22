ВСУ усиливают ПВО Киева. Стало известно, о чем идет речь

Группировка уже получила руководителя

Вооруженные Силы Украины решили усилить противовоздушную оборону Киева. Была создана отдельная группировка для защиты воздушного пространства над столицей.

Об этом "Телеграфу" сообщил источник в руководстве ВСУ. По словам собеседника, такое решение было принято в связи с "текущими угрозами".

Также он сообщил, что командование над новой группировкой принял полковник Юрий Череващенко. Кроме того, была усилена координация и эффективность работы мобильных огневых групп.

По данным собеседника, дополнительно были дислоцированы некоторые другие силы и средства. Впрочем, по его словам, идет планомерное усиление и других городов. В частности, Харькова.

Напомним, в четверг, 21 ноября, утром Россия ударила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что была применена новейшая ракета средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали детали о новой баллистике, которой атаковала РФ. Там отметили, что, вероятно, была применена баллистическая ракета из состава ракетного комплекса "Кедр".