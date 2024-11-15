Сотрудник ТЦК устроил стрельбу под Киевом (видео и все детали скандала)

Министерство обороны назначило служебную проверку по поводу инцидента

В пятницу, 15 ноября, в сети появилось видео, как мужчина в военной форме устроил стрельбу на складе в населенном пункте Счастливое под Киевом.

Кадры опубликованы в столичных Telegram-каналах. На видео видно, как на складе один мужчина убегает, а за ним бежит другой мужчина в военной форме и открывает стрельбу из пистолета.

Правоохранительные органы сообщили, что подозреваемым якобы является член добровольческого формирования территориальной общины. Об этом в комментарии "Украинской правде" заявила заместитель начальника департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!!!

В Министерстве обороны Украины заявили, что речь идет о сотруднике территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

Главная инспекция Минобороны начала проверку правомерности действий работника ТЦК и основания для применения им огнестрельного оружия. Если будет установлен факт превышения служебных полномочий или выявлены признаки уголовного правонарушения, то материалы будут направлены в правоохранительные органы, а стрелявшему будет грозить суд.

Как сообщал "Телеграф" ранее, работники ТЦК не имеют права изымать у граждан паспорт, водительское удостоверение, банковские карты или какие-либо другие документы.