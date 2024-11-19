"Понимаю только прямые контакты": Зеленский анонсировал важный визит в США

С командой Трампа налаживают контакты

Президент Украины Владимир Зеленский понимает только прямой контакт с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что не воспринимает неофициальные сообщения в прессе.

Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Он напомнил, что контакты с Трампом у него уже были.

"Я понимаю только прямые контакты между президентами. Что касается команды — у них есть свои контакты. Любые неофициальные сообщения СМИ я не воспринимаю. Что касается налаживания процессов между нашими командами, уверен, что они будут", — отметил глава государства.

В то же время президент подтвердил, что в ближайшее время руководитель Офиса президента Андрей Ермак совершит визит в США. О подготовке этого визита ранее сообщали СМИ.

Напомним, ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на неназванных представителей украинского руководства сообщило, что Зеленский пытается как можно быстрее добиться проведения встречи с Трампом. Отмечается, что в Украине растет надежда, что избранного президента США удастся склонить на свою сторону.