К сожалению, время нельзя повернуть вспять

После успешного проведения Харьковского контрнаступления в 2022 году война могла завершиться. Этому не суждено было свершиться из-за решения наших западных партнеров.

Об этом журналистам "Киев 24" заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский. По его словам, контрнаступление в Харьковской области было настолько успешным, что реально могло завершить войну.

"Мы вместе побратимами тогда, 10 сентября зашли в Изюм и уже 11 сентября 2022 года он был освобожден от российских захватчиков. И это были незабываемые ощущения. И действительно контрнаступление в Харьковской области могло закончиться завершением войны", — сказал Ярославский.

По его словам, помешали осуществить задуманное "западные партнеры" из-за своих "личных убеждений". Именно они не разрешили войскам ВСУ продвинуться дальше и зайти в Белгородскую область.

"Я уверен, что мы могли завершить войну еще в 2022 году, но, к сожалению, она продолжается. План президента — это действительно наш шанс на единство, солидарность и окончание войны", — подчеркнул командир подразделения разведки ВСУ.

Что известно о Харьковском контрнаступлении

Российские войска утром 24 февраля 2022 года вторглись со стороны Курской и Белгородской областей, развивая наступление на Сумы, Купянск и Харьков. Битва за второй по численности город Украины началась в тот же день.

В первые месяцы вторжения противник взял под контроль обширные районы Харьковской области, включая ключевые логистические центры в Изюме и Купянске.

Контрнаступление спланировал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. По его словам, в какой-то момент он понял, что Вооруженные силы Украины способны на сокрушительный удар.

В сентябре началась успешная контрнаступательная операция. Официально об освобождении Изюма и Купянска сообищили 10 сентября. Параллельно ВСУ продвигались на Лиман (Донецкая область) и в сторону оккупированного Лисичанска (Луганская область).

До 13 сентября ВСУ освободили всю Харьковскую область к западу от реки Оскол. Спустя два дня весь восточный берег перешел под контроль Укарины. До 26 сентября значительную часть Купянского района освободили.

На фоне успехов ВСУ в РФ впервые в современной истории объявила мобилизацию.

Напомним, опытный украинский боец Владимир Авдеенко (позывной "Вальдемар") в интервью "Телеграфу" заявил о том, что украинцам нужно готовиться к худшему и ожидать еще более тяжелых периодов. Подробнее об этом читайте в материале: "Приближается трудный период, готовиться всем": лидер Центра подготовки населения к нацсопротивлению об эволюции войны и угрозе для Украины".