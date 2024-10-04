В Киеве появились фейковые газовики: как не стать жертвой мошенников

Предлагают свои услуги по большим ценам

В Киеве активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников "Киевгаза". Аферисты предлагают киевлянам установку газовых сигнализаторов по завышенным ценам.

Об этом сообщает Оболонская районная государственная администрация. В РГА отмечают, что без предупреждения работники "Киевгаза" могут приходить в дома только для фиксации показателей счетчика.

Киевлянам советуют быть бдительными. Чтобы избежать мошенников, важно обращать внимание на несколько признаков:

форма с логотипом "Киевгаз";

удостоверение, содержащее ФИО, должность и подпись председателя правления компании.

В прес-службе "Киевгаза" подчеркивают, что их сотрудники всегда должны быть в спецодежде с логотипом компании и иметь удостоверения, четко формулируя цель своего визита. В организации есть три группы работников, которым может понадобиться доступ к дому: контролеры, слесари и аварийные бригады.

Контроллеры, в основном женщины, проверяют показатели счетчика. Хотя не все контролеры всегда одеты в спецодежду, каждый из них имеет удостоверение работника газовой компании.

Слесари, выполняющие плановые технические осмотры, также нуждаются в доступе к квартирам. Жителям заранее сообщаются о таких обзорах через объявления и письменные уведомления, рассылаемые организациям, обслуживающим дома. Все технические осмотры также указаны на сайте компании. Слесари — мужчины, и в компании не работает ни одной женщины-слесаря.

В случае подозрения на мошеннические действия рекомендуется немедленно обращаться по официальным каналам "Киевгаза" – через личные сообщения на Facebook, Instagram, чаты в Telegram/Viber или по телефонам контакт-центра: (044) 495-04-04, (097) 495- 11-04.

Напоминаем, в Киеве задержали мошенников, которые обманули предпринимателя почти на 2 миллиона. Аферисты выдавали себя работниками ТЦК и ДБР.

Как оказалось, один из подозреваемых был давно знаком с 42-летним предпринимателем и предложил ему помощь в оформлении "белого" военного билета в связи с якобы заболеванием крови, чтобы мужчина избежал возможного призыва на военную службу. Стоимость своих услуг помощник оценил в 388 тыс. грн. После получения этой суммы злоумышленник привлек к мошеннической схеме еще трех сообщников, распределивших между собой роли для дальнейших незаконных заработков.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве разоблачили мошенническую схему. Мужчина потратил почти 367 тысяч гривен с чужих карт на iPhone и ноутбук.