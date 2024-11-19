Военный спрогнозировал, захватят ли россияне Купянск. Это зависит от двух факторов (карта)

У Сил обороны есть проблемы с ресурсами

Российским войскам вряд ли удастся захватить Купянск Харьковской области до зимы. Говорить о негативных сценариях для города пока рано.

Об этом рассказал командир экипажа беспилотных авиакомплексов "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Андрей Отченаш, пишет РБК-Украина. По его словам, если у ВСУ будет достаточно вооружения и личного состава, то враг вообще не сможет взять город.

"Посмотрите на Часов Яр, некоторые эксперты говорили, что его заберут через месяц, а некоторые говорили, что Киев возьмут за три дня, а нормальные эксперты скажут, что россияне возьмут кое-что другое... Поэтому я более чем уверен, что Купянск выдержит точно до зимы. Дай Бог выдержит всю зиму, выдержит и дальше", — подчеркнул Отченаш.

Он отметил, что украинские военные делают все возможное, чтобы уничтожить врага. Однако ситуация с пополнением личным составом усложняется.

"Если будет нормальное пополнение, если в Силах обороны будет нормальное вооружение противнику не удастся взять Купянск и не удастся взять многие другие города. С учетом того, что в Силах обороны, в том числе в бригаде "Рубеж", чрезвычайный дефицит личного состава ситуация усложняется и будет усложняться в дальнейшем", – подытожил Отченаш.

Ситуация вокруг Купянска

Напомним, на днях в сети появилась информация о том, что российские войска смогли прорваться в Купянск, а позже ее подтвердил глава городской администрации Андрей Беседин. Чтобы предотвратить спекуляции на эту тему в Генштабе официально заявили, что Купянск полностью находится под контролем ВСУ, а оккупационных подразделений в городе больше нет.