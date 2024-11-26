По всей Украине объявили воздушную тревогу: какая угроза

В одной из областей раздались взрывы

Днем 26 ноября всех без исключения украинских городах раздаются звуки воздушной тревоги. В ВСУ предупреждают об опасности.

По данным Воздушных сил, была зафиксирована угроза применения баллистического вооружения. Telegram-канал monitor уточняет, что цель летит в сторону Кривого Рога.

15:55 Взрывы раздались в пределах Криворожского района Днепропетровской области — monitor.

15:55 Предварительно, это была баллистическая ракета Искандер, запущенная с Крыма. Она могла упасть в Криворожском районе — Николаевский Ванек.

Напомним, что баллистические ракеты — это очень опасное оружие. Оно двигается с большой скоростью, а обнаружить его достаточно сложно.

Враг использует его для атаки, потому как средствам противовоздушной обороны сложнее среагировать на них. У ПВО есть считанные минуты, чтобы среагировать и отбить атаку, потому сбивать их довольно тяжело. Представитель Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказывал, что из Брянской области России баллистическая ракета летит до Киевв всего одну-две минуты.

Напомним, что в ночь на 26 ноября россияне выпустили по Украине почти две сотни дронов.