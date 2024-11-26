Дроны разрушили объект, питавший всю область: какая ситуация на Тернопольщине сейчас

Ситуация в области сложная

Тернополь до сих пор обесточен в результате ночных обстрелов. В ночь с 25 на 26 ноября россияне попали в объект критической инфраструктуры, участвующей в электрообеспечении не только областного центра, но и значительной части области. Последствия оказались существенными, поэтому никто даже не дает четких прогнозов, когда же в домах тернопольчан снова будет электричество.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", первые взрывы в Тернополе услышали около часа ночи. Раздалось несколько взрывов, после чего на место происшествия отправились экстренные службы. К счастью, жертв и раненых среди населения нет. В жилищах тернополян сразу исчез свет, а у многих тоже не стало воды, или она подавалась с пониженным давлением. Утром "Тернопольводоканал" отчитался, что оборудование действительно было обесточено, но впоследствии оно заработало благодаря генераторам.

В Тернопольской областной военной администрации состоялся брифинг, на котором ее глава Вячеслав Негода рассказал, каковы последствия атаки. По его словам, россияне поразили очень важный энергообъект, питавший весь Тернополь и область.

"Если в начале удара у нас было обесточено около 70% этой территории, то уже к утру, к началу рабочего дня, и облэнерго, и другие технические службы сделали все возможное, чтобы подключиться к другим системам, проходящим через нашу область, и больше часть электроснабжения была восстановлена".

Были сбиты несколько беспилотников, но и зафиксированы попадания. "Последствия мы будем испытывать длительное время", — говорит Негода. По его словам, следует ожидать графиков отключения света.

"В настоящее время задействованы все ремонтные бригады компании для постепенного восстановления электроснабжения бытовым и юридическим клиентам, исходя из имеющихся мощностей в АО "ТЕРНОПОЛЬОБЛЭНЕРГО", — отчитывается о ситуации АО "Тернопольоблэнерго".

Какая ситуация в городе сейчас и что говорят местные жители

Взрывы в Тернополе 26 ноября

Несмотря на то, что жители Тернополя сегодня пережили одну из самых сложных ночей за все время полномасштабного вторжения, ситуация в областном центре спокойная. Школы и детсады работают в штатном режиме, хотя детей в учебных заведениях немного. Учебный процесс в областном центре происходит, несмотря на частичный блекаут — в школах и садах, где нет света, работают генераторы.

Какие потребители в Тернополе со светом

Согласно карте отключения света, которую создал руководитель КП Тернопольского городского совета "Интеравиа" Святослав Журовский, электричество отсутствует в большей части областного центра. Пока графики отключения света не действуют.

У большинства жителей Тернополя электричество отсутствует еще с ночи. "Детей отправила в школу, там есть тепло и свет. Дома уже все разрядилось, поэтому вытащили зарядные станции, которыми не пользовались с лета. Газ есть, у меня электрическая плита, то используем туристическую горелку, чтобы нагреть пищу. Батареи в школе теплые, говорит сын. А так все нормально, хорошо, что никто не пострадал", — говорит жительница Тернополя Татьяна корреспонденту "Телеграфа".

Как тернополяне спасаются без света

В домах тернополян пока что тепло

Ранее "Телеграф" также писал, что из-за атаки россиян Тернополь остался без света.