Праздникам быть! Когда в Киеве засияет главная елка страны

Рождественское дерево установят на средства меценатов

Главную елку страны откроют уже 6 декабря, в День Святого Николая. При этом власти Киева отметили, что в этом году Рождество и новогодние праздники в столице состоятся без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Сообщение он сделал в своем официальном Telegram-канале.

"Главная елка Украины, как и в предыдущие годы, засияет на Софийской площади… Установку елки начнут 2 декабря. Торжественное открытие запланировано традиционно в День Святого Николая, 6 декабря", — написал он.

Отметил, что елку установят на средства меценатов. Совет обороны столицы поддержал инициативу ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", предложившее обустроить новогоднее дерево собственными силами. "ГЛОБАЛ-ДЕКОР" возьмет на себя монтажные и демонтажные работы, обслуживание елки.

"Средств из городского бюджета мы не будем выделять", — подчеркнул мэр.

У елки также установят фотозону с QR-кодами благотворительных фондов и несколько домиков для продажи сувенирной продукции. Массовые мероприятия, ярмарки или другие развлечения на Софийской площади в этом году не предусмотрены из-за военного положения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет новогодняя елка в этом году в Киеве. Дерево будет достигать 12-15 метров, в этом году его украсят в белый цвет, что будет иметь символический смысл.