"Поплакала, і знов": какие фамилии давали нытикам, проверьте свое

Носители этих фамилий любили поплакать по каждому случаю

Украинские фамилии поражают своим разнообразием и численностью. Большинство из них происходит от названий профессий, особенностей внешности или характера человека. Однако существует отдельная категория фамилий, которые давали людям, склонным к чрезмерной эмоциональности и слезливости. Эти фамилии ярко отражают характер носителей и особенности украинской ментальности.

Языковед Юлиан Редько в своем труде "Современные украинские фамилии" приводит интересные примеры таких фамилий. Среди них можно встретить Рюму, Плаксивого, Плаксия и Плакоша. Эти фамилии недвусмысленно указывают на склонность их владельцев к частому плачу.

Какие фамилии означают

Не менее выразительны фамилии Рева и Ревий. Они произошли от глагола "реветь", что в украинском языке часто употребляется в значении "громко плакать". Люди с такими фамилиями, вероятно, отличались громким и продолжительным плачем.

Фамилия Стогний указывает на склонность человека к постоянным жалобам и жалобам. Носители этой фамилии могли быть известны своей привычкой постоянно жаловаться на жизненные невзгоды.

Интересна фамилия Мамий. Оно произошло от слова "мама" и могло указывать на человека, который часто звал мать в трудные моменты или слишком долго оставался привязанным к матери.

Фамилии Журило и Журибида связаны со словом "печалиться", то есть грустить, переживать. Люди с такими фамилиями, вероятно, отличались склонностью к меланхолии и пессимистическому взгляду на жизнь.

Следует отметить, что подобные фамилии могли возникать не только из-за реальных черт характера человека, но и как шутка или прозвище, которое впоследствии закрепилось как официальная фамилия. В любом случае они являются ценным источником информации об истории и культуре украинского народа.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о таких фамилиях, которые указывали на то, что у его носителя много денег. У таких людей у рода были богачи.