Массированный обстрел, условия Путина и отключения света: главное на утро 28 ноября

Главные новости утра 28 ноября

Утро 28 ноября выдалось насыщенным на новости. Рассказываем коротко о важном.

"Телеграф" собрал главные новости утра в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно ниже.

Массированный обстрел

Утром 28 ноября россияне атаковали Украину крылатыми ракетами, баллистикой и беспилотниками. Для атаки, в частности, использовались стратегические бомбардировщики Ту-95. Мониторинговые каналы сообщали, что насчитали до двух десятков крылатых ракет Х-101, которые заходили в воздушное пространство Украины несколькими группами.

Взрывы раздались в целом ряде украинских регионов: Ровенской, Львовской, Волынской, Киевской и других областях.

Корреспонденты "Суспильного" сообщали о взрывах в Ровно. В целом ракеты летели через Тернопольщину и Хмельнитчину. После взрывов в части города исчез свет.

В Луцке сообщали о нескольких волнах взрывов. Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий сообщил, что в городе есть прилеты. Он призвал находиться в укрытиях. Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что в части города исчезла электроэнергия. Он находится на месте происшествия.

28 ноября в Киеве также прогремели взрывы. В столице работали Силы противовоздушной обороны, обломки вражеских ракет упали в двух районах. В Дарницком районе, предварительно, они упали на территорию предприятия, а в Днепровском на открытию территорию. О пострадавших не сообщалось.

Условия Путина

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал условия, при которых РФ будет согласна на переговоры по прекращению войны против Украины. По его словам, это возможно только на тех условиях, которые в июне озвучивал глава РФ Владимир Путин "с поправкой на произошедшее с того времени развитие "на земле".

Отключения света

В Киеве, Одессе, Житомире, Хмельницком и других городах применены экстренные отключения света. Они были введены из-заз массированной атаки РФ. По словам министра энергетики Украины под массированный удар россиян снова попали энергетические объекты по всей стране.

Напомним, ранее мы писали о том, что воздушная тревога из-за ракет не сработала для миллионов украинцев.