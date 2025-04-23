Что Ярмоленко дал понюхать ребенку: момент попал в трансляцию игры (видео)
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Звездный игрок удовлетворил любопытство мальчика
В среду, 23 апреля, киевское "Динамо" во Львове обыграло "Буковину" (4:1) и пробилось в финал Кубка Украины сезона 2024/25. Перед игрой произошел забавный момент.
Полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко дал что-то понюхать ребенку. Этот момент попал в прямую трансляцию поединка на YouTube.
Похоже, Ярмоленко перед матчем нюхал вату, замоченную в водном растворе амиака (нашатырный спирт). Считается, что данная процедура оказывает кратковременный эффект, стимулирующий и концентрирующий. Это не является допингом.
К слову, один из мальчиков отказался нюхать вату в руках звезды футбола, а вот второй охотно согласился на это из-за любопытства.
Напомним, недавно Ярмоленко прославился на всю страну из-за беседы с детьми, которые называли его "Ярмола". Футболист подошел к маленьким болельщикам и объяснил, что так делать нельзя.
Отметим, перед матчем "Буковина" — "Динамо" вспыхнул скандал, ведь перволиговой команде запретили играть дома. Примечательно, что в четвертьфинале турнира "Буковина" играла на домашней арене в Черновцах.