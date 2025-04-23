"Шахтер" выбил команду Усика из Кубка Украины (видео)

В Житомире определился второй финалист Кубка Украины

В среду, 23 апреля, в Кубке Украины по футболу сезона 2024/25 определились все финалисты. Во втором полуфинале "Полесье" принимало "Шахтер".

Встреча, проходившая в Житомире на центральном стадионе "Полесье", завершилась со счетом 1:0 в пользу "Шахтера". Об этом сообщает "Телеграф".

"Шахтер", будучи фаворитом поединка, владел ощутимым преимуществом по ходу всего матча, однако за первые 90 минут забить так и не сумел. "Полесье", в свою очередь, выбрало тактику второго номера и игру на контратаках. Единственный гол во встрече записал на свой счет Алиссон, который замкнул передачу Траоре во втором экстра-тайме.

Добавим, что самый звездный футболист "Полесья" Александр Усик не принимал участие в игре. Чемпион мира по боксу накануне предупреждал своих партнеров о силе Горняков.

Александр Усик

Полный видеообзор матча "Полесье" — "Шахтер" будет доступен здесь позднее.

Полное видео матча "Полесье" — "Шахтер"

"Полесье" — "Шахтер" - 1-й тайм

"Полесье" — "Шахтер" - 2-й тайм

Добавим, что на матч "Полесье" — "Шахтер" пришло огромное число болельщиков. В сети считают, что организаторы игры наплевали на безопасность во время войны.

Отметим, первым финалистом Кубка Украины-2025 стало киевское "Динамо". Бело-синие во Львове разгромили "Буковину" со счетом 4:1. Таким образом, в финале турнира встретятся "Шахтер" и "Динамо". Решающая игра состоится 14 мая в Житомире. В прошлом году турнир выиграл "Шахтер".