В Украину придет потепление, но с сюрпризом: какой прогноз дали синоптики на 29 ноября

Вместе с потеплением придут и осадки.

В пятницу, 29 ноября, в Украине ожидается повышение температуры. Самой теплой будет южная часть страны, где температура достигнет +6…+11 градусов. Западные регионы также порадуют умеренно мягкими температурами — от +4…+7 градусов.

Как сообщает известная синоптик Наталья Диденко, на большей части территории страны в течение дня температура будет колебаться в пределах +1…+5 градусов. Ночью может быть незначительное похолодание с переходом в минусовые показатели.

Атмосферные явления будут отличаться в зависимости от региона. Циклон, который формируется над Грецией, принесет осадки в несколько областей Украины. Дождь и мокрый снег прогнозируются в западных областях, на севере страны, а также в Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

Как говорят в Украинском гидрометцентре, в Киеве 29 ноября ожидается мокрый снег и дождь. Дневная температура будет колебаться в пределах +1…+3 градуса. Ветер будет юго-восточным, местами порывистым.

Синоптики отмечают, что на остальной территории страны осадков не ожидается, а в Донецкой и Луганской области прогнозируются даже солнечные прояснения.

Также ранее "Телеграф" писал о подробном прогнозе погоды в Киеве на ближайшие дни. Кроме того, в столице держится сильная облачность.