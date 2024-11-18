На смену теплу идет похолодание. Когда в Украине испортится погода

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Календарная осень подходит к своему концу, а погода в Украине ухудшается. И хотя во вторник, 19 ноября, осадков не ожидается, уже со среды, 20 ноября ситуация изменится.

Об этом в Telegram написала синоптик Наталья Диденко. Во вторник, 19 ноября, погода обещает быть без осадков. Температура воздуха ожидается от +4 до +7 градусов, на юге Украины — +7…+12 градусов, в Крыму — до +14 градусов.

В среду, 20 ноября, осадки будут на западе Украины. В то же время ожидается температура воздуха +8…+15 градусов. На северо-востоке температура воздуха будет +7…+9 градусов.

В четверг, 21 ноября, в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет с собой дожди, снег, мокрый снег, сильный ветер. Ожидается похолодание.

В Киеве 19 ноября, ожидается погода без осадков, днем ​​до +7 градусов, а 20 ноября столбик термометра поднимется вплоть до +11 градусов. Но уже 21 ноября погода изменится — ожидаются дождь с переходом в мокрый снег, штормовой ветер, похолодание, о чем украинцев предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, практически всю рабочую неделю в Киеве будет сохраняться пасмурная погода.