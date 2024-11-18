Скандал на границе: у ребенка конфисковали паспорт с британской визой

Женщина говорит, что у пограничников не было оснований изымать паспорт.

Польские пограничники конфисковали загранпаспорт у 6-летнего ребенка. Все из-за нарисованной ручкой машинки на одном из въездных штампов.

Об этом случае сообщила Елена Терещенко, общественный деятель, правозащитница и бывшая депутат Киевского городского совета VII созыва. По ее словам, мальчик направлялся в Лондон со школой на трехдневное путешествие. Детский рисунок на штампе ранее не вызывал никаких вопросов во время многочисленных пересечений границы в течение нескольких лет.

В паспорте была оформлена действительная британская виза. Истинность штампа, на котором был сделан рисунок, можно подтвердить через компьютерную систему, а идентичный штамп наличествует в паспорте матери ребенка.

Пограничная служба Польши отказывается возвращать документ, несмотря на то, что паспорт является собственностью Украины. А ребенок уже несколько часов не может успокоиться из-за сложившейся ситуации.

По словам Терещенко, законных оснований для конфискации документа нет, поскольку ни штамп, ни сам паспорт не поддельные. В настоящее время ребенок не может пересечь границу из-за отсутствия документов.

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