Как заставить Путина уважать мирное соглашение с Украиной: в The Economist рассказали о вариантах

Новому президенту США придется сделать свое дело так, чтобы не получить славу человека, потерявшего Украину

Новый президент США Дональд Трамп хочет прекратить войну в Украине, которая длится почти три года, но есть пара проблем, с которыми ему придется столкнуться. Во-первых, Трамп должен заставить главу РФ Владимира Путина уважать мирное соглашение – или для начала хотя бы согласиться на него. А во-вторых, Трампу придется поработать, чтобы не войти в историю, как человек, "сдавший" россиянам Украину.

Об этом пишет издание The Economist. Авторы материала отмечают, что Трамп с нетерпением ждет прекращения огня, но Путин слишком многое хочет за это. Российский "президент" требует учитывать так называемые "реалии на земле", то есть признать оккупацию, по меньшей мере, четырех украинских регионов россиянами.

Кроме того, Путин требует снятия санкций Запада, отказа Украины от членства в НАТО, разоружения и роспуска украинской армии, а также "денацификации" и "защиты прав русскоязычных". Если Трамп согласится на это, можно будет сказать, что Путин достиг своих целей, Украина потерпела поражение, а Трамп катастрофически проиграл на дипломатическом фронте.

"Более того, президент России не будет даже уважать мирное соглашение. Он будет надеяться, что послевоенная Украина, поглощенная внутренними дрязгами и обвинениями в адрес Запада, сама упадет ему в руки. Если этого не произойдет, он может захватить еще больше территорий силой", — отмечает издание.

Впрочем, авторы добавляют – этот вариант совсем не неизбежен, и что более, он даже не является наиболее вероятным. Капитуляция такого рода станет публичным поражением как самого Трампа, так и США в целом. Война перекинется на Азию, где есть агрессивные Китай и КНДР, а американские союзники потеряют веру в Вашингтон и начнут искать милости Пекина. Трамп вряд ли захочет получить унизительное звание человека, потерявшего Украину, "сдав" ее Путину – в конце концов, в его личных интересах заключить такое соглашение, которое обеспечит Украине хотя бы четыре года безопасности, пока он будет президентом. А через четыре года Украина может многого добиться.

"У Трампа есть рычаги влияния на Россию, если он захочет ими воспользоваться. Поскольку он непредсказуем, он может пригрозить, что пойдет на поводу у Украины, посылая ей все более смертоносное оружие, — и Путину придется воспринимать его всерьез", – резюмируют авторы.

Как сообщалось ранее, Кремль может предложить Трампу поделить Украину на три части. Соответствующий документ уже подготовили, но не понятно, передали ли его в Вашингтон.