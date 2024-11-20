От +16 до аномальных холодов: какой будет погода в Украине в конце ноября

Температура воздуха, как и атмосферное давление, будет сильно колебаться в течение всей третьей декады месяца

Погодные условия над северо-западной Европой сильно изменились за последние дни. Из-за стремительного проникновения арктического холода в южные широты по направлению на Италию и Грецию активизировались циклоны. Атмосферные фронты уже принесли обильные осадки и порывистый ветер на территорию центральной Европы, а также стран Балтии. Области высотного холода и низкого давления будут быстро продвигаться на восток.

Как рассказал в комментарии сайту "Телеграф" известный синоптик Игорь Кибальчич, уже сегодня, 20 ноября, холодный атмосферный фронт пересечёт западные области Украины, а 21 ноября он испортит погоду в остальных регионах нашей страны. Пройдут дожди, местами с мокрым снегом, а также усилится ветер южной четверти до 15 – 20 м/с, на Левобережье местами 21 – 24 м/с.

Неустойчивая погода сохранится также 22 – 23 ноября, она будет связана с очередным активным атмосферным фронтом. Этот фронт быстро переместится со стороны Венгрии и Карпат, продвигаясь в восточном направлении. Под его влиянием по всей Украине пройдут умеренные, местами сильные осадки в виде дождя и снега, в Карпатах ожидается сильный снег, метель.

Начиная с 23 ноября и примерно до 27 ноября в Украине установится антициклональный характер погоды с высоким атмосферным давлением и отсутствием осадков. В последние дни месяца атмосферное давление начнёт снижаться, увеличится вероятность небольших осадков в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха, как и атмосферное давление, будет сильно колебаться в течение всей третьей декады месяца. Самые большие контрасты прогнозируются 21 и 23 ноября. Так, днём 21 ноября ожидается кратковременное потепление до +11…+16 °С в южных, центральных и восточных регионах. В это же время западные и северные области Украины окажутся во власти холода, поэтому здесь температура лишь немного превысит отметку 0 °С. В последующие дни в западных и северных областях продолжится тенденция похолодания с ночными температурами порядка -3…-9 °С, дневными -2…+4 °С. Заметно теплее будет в южных и восточных областях: ночью +1…+6 °С, днём +3…+10 °С, 23 ноября +12…+16 °С. Однако и на Левобережье температурный фон с 25 ноября ощутимо снизится до -1…-6 °С ночью и -1…+4 °С днём. В целом, последняя неделя месяца ожидается аномально холодной, особенно в западных и северных областях.

Таким образом, погода в третьей декаде ноября будет крайне неустойчивой, с резкими колебаниями атмосферного давления, порывистым ветром и обильными осадками. Также температура воздуха заметно снизится не только в Украине, но и в большинстве других европейский стран. Это наглядно можно увидеть на прогностической карте аномалий температуры воздуха, где синим цветом показана область с отрицательной аномалией (в данном случае, для вечера 23 ноября):

Напомним, ранее мы писали о том, что в каких областях на днях сильнее всего ухудшится погода.