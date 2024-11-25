Буданова хотят уволить? Что говорят в СБУ и разведке

В Украине вновь заговорили о смене начальника разведки

В СМИ опять появилась информация о том, что в Офисе президента задумались об увольнении начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. На его место якобы хотят назначить заместителя главы СБУ Александра Поклада.

Сообщение изначально было распространено изданием NV, которое ссылалось на свои источники в секторе безопасности. Отмечалось, что Буданова якобы хотят заменить на "более лояльного" к ОП человека.

Источники "Телеграфа" в СБУ эту информацию не подтверждают, а в окружении Буданова опровергают. Официальной реакции на эти сообщения пока не поступало.

Как известно, широкие обсуждения темы увольнения Буданова уже происходили в конце сентября и начале октября. Тогда появилась информация о том, что Офис президента планирует сменить главу ГУР из-за того, что он может получать доступ напрямую к президенту Владимиру Зеленскому. Это якобы не понравилось главе ОП Андрею Ермаку.

Уже 2 октября народный депутат "Слуги Народа" Юрий Мысягин сообщил что возможность увольнения Буданова в правительстве не обсуждается.

22 октября Зеленский в разговоре с журналистами сообщил, что не планирует менять главу украинской разведки, а также не рассматривает увольнение министра обороны.