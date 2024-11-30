"Укрэнерго" порадовало. Как будут отключать свет в Украине 1 декабря

Ограничения будут действовать на протяжении суток

В воскресенье, 1 декабря, в Украине ограничение электроснабжения будет действовать на протяжении всех суток. Отключения будут касаться и бытовых, и промышленных потребителей.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться в зависимости от нагрузки на сеть.

"Завтра, 1 декабря, время применения и объем ограничений будут такими: для бытовых пользователей — 13:00 — 22:00 действует одна очередь отключений; для промышленных и бизнеса применение графиков ограничения мощности с 08:00 до 13:00", — говорится в сообщении.

Заметим, когда энергетики используют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений на день.

Энергетики отмечают, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Также в "Укрэнерго" напомнили, что они определяют лишь количество очередей, которые необходимо отключить. А графики отключений для каждой очереди определяют облэнерго.

"Пожалуйста, когда свет появляется по графику – потребляйте электроэнергию бережно", — просят в "Укрэнерго".

Напомним, на юге ситуация со светом очень сложная, выявлены новые повреждения. Речь идет о Николаевщине, Херсонщине, Одесщине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ситуация со светом внезапно ухудшилась в одной из областей Украины.