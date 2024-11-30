Ситуация со светом внезапно усугубилась в одной из областей Украины: что известно

Горожане говорят об отключении энергоблоков одной из АЭС

В Ровенской области в городе Вараш, где находится АЭС, ввели аварийные отключения света. Горожане говорят об отключении энергоблоков.

Как отмечает мэр Вараша Александр Мензул, в городе ужесточены ограничения электроэнергии.

"Аварийная обстановка в энергосистеме. Возможны внеплановые отключения электроснабжения", — говорится в сообщении.

Отметим, что российская атака на критическую инфраструктуру Ровенской области привела к перебоям в электроснабжении. Сейчас ситуация в регионе остается сложной, поэтому ограничения электроснабжения ужесточаются.

В то же время в Вараше местные пишут об отключении энергоблоков Ровенской АЭС и отсутствии света в городе. Кое-кто говорит, что сильно скачет напряжение.

Напомним, что РАЭС – первая в Украине атомная электростанция с энергетическим водо-водяным реактором. Она расположена на западном Полесье, у реки Стырь. Эта АЭС имеет четыре функционирующих энергоблока.

Добавим, что недавно три рабочих атомных электростанции Украины, в том числе и РАЭС, снизили производство электроэнергии после очередных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Мощность была снижена на всех девяти реакторах, а один реактор Ровенской АЭС отключен от сети, сообщали в МАГАТЭ.

Ранее "Телеграф" писал, что во время атак Россия чаще всего бьет по важным объектам для работы АЭС.