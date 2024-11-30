"Укренерго" порадувало. Як відключатимуть світло в Україні 1 грудня

Обмеження діятимуть протягом доби

У неділю, 1 грудня, в Україні обмеження електропостачання діятиме протягом усієї доби. Відключення стосуватимуться і побутових, і промислових споживачів.

Про це повідомляє "Укренерго". Зазначається, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби може змінитися залежно від навантаження на мережу.

"Завтра, 1 грудня, час застосування і обсяг обмежень будуть такими: для побутових користувачів — 13:00 – 22:00 діє одна черга відключень; для промислових та бізнесу застосування графіків обмеження потужності з 08:00 до 13:00", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, коли енергетики застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу.

Енергетики, наголошують, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Також в "Укренерго" нагадали, що вони визначають лише кількість черг, які необхідно відключити. А графіки відключень для кожної черги визначають обленерго.

"Будь ласка, коли світло з’являється за графіком – споживайте електроенергію дбайливо", — просять в "Укренерго".

Нагадаємо, на півдні ситуація зі світлом дуже складна, виявлено нові пошкодження. Йдеться про Миколаївщину, Херсонщину, Одещину.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ситуація зі світлом раптово погіршилась в одній з областей України.