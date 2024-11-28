Когда улучшится ситуация со светом после российского удара по энергетике

Следует учесть, что в некоторых регионах это не произойдет в столь короткие сроки

В течение 2-3 дня энергетики восстановят стабильную работу энергосистемы, поврежденной массированной атакой по Украине, но не во всех регионах. Там, где уже успели построить защитные сооружения, дорогостоящее оборудование удалось сохранить.

Вечером специалисты должны предоставить свою оценку ущерба и план восстановления. Об этом народный депутат Сергей Нагорняк рассказал в эфире Новини.LIVE.

"Энергетики проводят анализ тех боевых действий, которые сегодня произошли, и ракетных обстрелов. Большинство атак были сосредоточены именно по подстанциям "Укрэнерго". Там, где уже построены защитные сооружения, сохранили дорогостоящее оборудование. Там, где защитные сооружения еще не построены, соответственно, были поражены трансформаторы большой мощности", – рассказал он.

По мнению парламентария, до вечера "Укрэнерго" даст уже какую-то оценку причиненного ущерба. Он также выразил надежду, что 2-3 суток достаточно, чтобы восстановить работу энергосистемы и уменьшить нагрузку по регионам, но, возможно, не во всех, поскольку в некоторых регионах ситуация может быть более сложной, а в других – лучше.

Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщало, что до конца суток будут применяться три очереди отключений света бытовых потребителей одновременно. Однако в 15:55 объем мер ограничения был вынужденно увеличен до четырех очередей бытовых потребителей одновременно до конца суток. В свою очередь энергетики делают все возможное, чтобы вернуть к работе поврежденное россиянами оборудование как можно скорее.