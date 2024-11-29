Укр

На юге ситуация со светом очень сложная, обнаружены новые повреждения

Автор
Елена Руденко
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Автор
Свет
Свет. Фото Колаж "Телеграфа"

Энергетики делают все возможное

По всей Украине в пятницу, 29 ноября, из-за последствий российских ударов по нашей энергосистеме действуют жесткие графики ограничения электроэнергии. В частности, тяжелая ситуация со светом сложилась на юге нашей страны — в Николаевской, Херсонской, Одесской областях.

В Николаевской области, как сообщает Николаевоблэнерго, на 8 часов утра 29 ноября, без электричества оставались 70% жителей области, в том числе и областной центр. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет. В районах, где удалось вернуть питание, действуют почасовые графики отключений.

В Херсонской области обнаружены дополнительные повреждения электросетей в результате российской атаки. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко проинформировал, что энергетики сверхурочно работают над их устранением.

"Запуск критической инфраструктуры в общине предварительно запланирован на вторую половину дня (29 ноября, – ред.), – написал он.

В Одесской области в течение суток 29 ноября в некоторых очередях света не будет по 14 часов, минимально – 8 часов. График отключений публикует ДТЭК Одесские электросети.

Как писал "Телеграф", министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что массированный удар россиян 28 ноября снова попали энергетические объекты по всей стране. Из-за этого были введены экстренные отключения света.

Теги:
#Николаевская область #Херсонская область #Свет #Одеська область