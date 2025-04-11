На Днепропетровщину потратят 540 миллионов: Зеленский рассказал, куда они пойдут

По словам президента, Украину усилят новыми техническими средствами

Кабинет министров Украины направит дополнительные средства для поддержки Днепропетровской области, которая в последнее время больше всего страдает от российских атак. 540 миллионов гривен уйдет на радиоэлектронную борьбу (РЭБ).

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, 11 апреля, во время встречи с представителями общин – Никопольского, Синельниковского и Криворожского районов Днепропетровской области.

"В ближайшее время направим дополнительные средства для поддержки Днепровщины – 540 миллионов гривен на РЭБ. Поручил правительству подготовить соответствующие решения. Работаем для защиты людей", – сказал он.

По словам Зеленского, защита Украины будет усиливаться новыми техническими средствами. Системы радиоэлектронной борьбы, о которых идет речь, будут работать, подчеркнул глава государства.

Напомним, 11 апреля в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины на встрече "Рамштайн" официально объявили о запуске новой Коалиции радиоэлектронной борьбы, в которую вошли 10 стран. Целью создания коалиции является не только удовлетворение текущих потребностей ВСУ в средствах РЭБ, но и закладка фундамента для долгосрочного развития.

Ранее в Украине впервые публично показали дрон, сбивающий российские "шахеды". В настоящее время это первый и самый успешный украинский специализированный дрон-перехватчик.