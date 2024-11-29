Зеленский назначил новым заместителем Ермака командира бригады "Холодный Яр"

Он участвовал в боях за Бахмут

Заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака назначен командир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса. Соответствующее решение огласил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал в вечернем видеообращении. По его словам, человек, знающий настоящий фронт и потребности ВСУ, нужен в ОП.

"Он хорошо понимает, что в бригадах, на фронте. И мне нужен именно такой человек, чтобы точно знать в ежедневном режиме информацию напрямую с фронта", — сказал президент.

Что известно о Палисе

Он родился в семье военнослужащего. Окончил Львовский институт сухопутных войск Национального университета "Львовская политехника" и командно-штабный институт Национального университета обороны Украины.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Палиса учился в Командно-штабном колледже армии США, но из-за войны прервал обучение.

Павел Палиса

В 2022 году командовал 5-м отдельным штурмовым полком. В 2023 году стал командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Участвовал в боях за Бахмут.

Отметим, что брат Павла — Дмитрий Палиса "Рубин" — один из самых молодых комбатов ВСУ, командир четвертого отряда специального назначения 71-й отдельной егерской бригады.

У Палисы есть две награды: Крест боевых заслуг и орден Богдана Хмельницкого III степени.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками.