Зеленский назначил новым заместителем Ермака командира бригады "Холодный Яр"
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Он участвовал в боях за Бахмут
Заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака назначен командир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса. Соответствующее решение огласил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом он рассказал в вечернем видеообращении. По его словам, человек, знающий настоящий фронт и потребности ВСУ, нужен в ОП.
"Он хорошо понимает, что в бригадах, на фронте. И мне нужен именно такой человек, чтобы точно знать в ежедневном режиме информацию напрямую с фронта", — сказал президент.
Что известно о Палисе
Он родился в семье военнослужащего. Окончил Львовский институт сухопутных войск Национального университета "Львовская политехника" и командно-штабный институт Национального университета обороны Украины.
В начале полномасштабного вторжения России в Украину Палиса учился в Командно-штабном колледже армии США, но из-за войны прервал обучение.
В 2022 году командовал 5-м отдельным штурмовым полком. В 2023 году стал командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Участвовал в боях за Бахмут.
Отметим, что брат Павла — Дмитрий Палиса "Рубин" — один из самых молодых комбатов ВСУ, командир четвертого отряда специального назначения 71-й отдельной егерской бригады.
У Палисы есть две награды: Крест боевых заслуг и орден Богдана Хмельницкого III степени.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками.