Глава Госспецсвязи Украины получил новую должность

Он был назначен на должность около года назад

Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Мироненко сообщил, что уходит с этой должности. Он переходит в Министерство цифровой трансформации.

"Сегодня (15 ноября, — ред.) мой последний день в должности Главы Госспецсвязи. Год назад я пришел с поля боя, чтобы принять должность, и успешно выполнил задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим", — написал Мироненко в Facebook.

Он перечислил достижения Госспецсвязи. Среди них — поставки более 1,1 млн дронов силам безопасности и силам обороны, создание системы цифрового анализа воздушных атак врага, реализация системы блокирования вражеского теле- и радиосигнала на приграничных территориях, развитие системы управления стратегическим РЭБом страны и другое.

Также, добавил Мироненко, был введен ряд антикоррупционных мер:

переведены закупки Мавиков, Аутелов, Матриксов на закрытый модуль "Prozorro" и введены тендерные процедуры для закупки FPV дронов, благодаря чему удалось выйти на рекордно низкие цены

создана внутренняя команда supply chain, исследующая ценообразование дронов

введено взаимодействие с НАБУ и БЭБ, верифицирующим каждый контракт

к мониторингу цен привлечены независимые антикоррупционные журналисты

пересмотрена сумма предварительно заключенных контрактов на закупку дронов на 4,5 млрд. грн.

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что Кабинет министров уволил Мироненко с должности главы Госспецсвязи, а также уволил его заместителя Александра Потия. Именно Потия Кабмин назначил новым председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Напомним, Мироненко был назначен главой Госспецсвязи в начале декабря 2023 года. До этого назначения он был командиром ударной роты беспилотников, работавшей на Запорожском направлении. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину защищал Киев в составе 112 бригады территориальной обороны.

Как сообщал "Телеграф", недавно легендарный генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сообщил, что увольняется со службы в ВСУ. Он добавил, что это связано со здоровьем.