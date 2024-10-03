Новый поезд будет курсировать в Днепр: вид модернизированного "Борсука" Укрзалізниці впечатляет (фото)

Он даже имеет крепления для велосипедов

В скором времени новый модернизированный электропоезд "Борсук" начнет курсировать по Днепропетровщине. Он будет частью Dnipro City Express.

Об этом сообщила Укрзалізниця. Это уже третий поезд такой модели, который модернизирован с 2023 года.

"Поезд оснащен современными удобствами, включая пандусы и инклюзивные туалеты для людей с инвалидностью, места для пассажиров с ограниченными возможностями, навигацию шрифтом Брайля, а также крепления для велосипедов. Пассажиры также смогут пользоваться Type-C и USB портами для зарядки гаджетов", — говорится в сообщении.

В Укрзалізниці подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения это уже 31-й выпущенный электропоезд. Он был спроектирован в Луганске и модернизирован в Киеве для улучшения транспортного сообщения между городами. Поезд "Борсук" будет курсировать в Днепр.

Напомним, что новый сервис "Укрзалізниці" уже критикуют за отсутствие некоторых функций и ошибки. В частности, отсутствие своевременных сообщений об изменении движения поезда или времени отправления, а также то, что невозможно купить билеты на определенные направления. Возможно, их раскупают в первые секунды, или сервис глючит, по словам украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрпочта" определилась с повышением тарифов к Новому году. К тому же, уже с октября будет ускорена доставка и улучшено ее качество.