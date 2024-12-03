Главой рода была женщина, если фамилия звучит так — проверьте свою

Они появлялись, когда род оставался без мужа-руководителя

Знали ли вы, что ваша фамилия может рассказать о том, кто руководил семьей столетия назад? В Украине существует целый ряд фамилий, прямо указывающих – когда-то давно именно женщина стояла во главе рода.

Такие родовые имена появились во времена, когда женщины вынуждены были брать на себя ответственность за всю семью. Сегодня тысячи украинцев носят эти особые фамилии, даже не подозревая об их уникальном происхождении.

В древности фамилии давали по разным признакам – месту жительства, профессии, внешности или социальному статусу. Особую категорию составляют родовые прозвища, происходящие от женских имен. Они появлялись, когда род оставался без мужа-руководителя, и женщина брала на себя ответственность за семью.

Среди наиболее распространенных украинских фамилий, происходящих от женских имен, можно встретить: Маринич, Мариненко, Маринченко – от имени Марина; Катренко, Катрич, Катрук – от Екатерины; Ганзенко, Гандзюк, Ганчук – от Анны. Также распространены фамилии Натальченко, Наталуха (от Натальи), Оксаныч, Оксанчук (от Оксаны), Ольжич, Ольженко (от Ольги).

Интересно, что формирование таких фамилий происходило с помощью разных суффиксов: -энко, -ук, -юк, -ич, -чук. Каждый из этих суффиксов придавал особое значение: принадлежность к роду, происхождению, уменшительно-ласкательную окраску.

Некоторые из этих фамилий стали настолько распространены, что встречаются во всех регионах Украины. К примеру, Мотрук, Мотрич, Мотренко (от имени Мотря), Любащенко, Любченко (от имени Люба), Химченко, Хивренко (от имени Хима) можно найти как на западе, так и на востоке страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие фамилии в древности давали незаконнорожденным детям. Распространенной практикой было образование фамилий от имени матери.