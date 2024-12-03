Разоблачителям коррупции ничего не угрожает? В Раде объяснили детали скандального законопроекта

Документ готовится к повторному второму чтению

Украинский Медиарух, медийные и правозащитные организации призвали народных депутатов не принимать законопроект №10242, которым предлагается установить уголовное наказание за публикацию данных из реестров. Они считают, что документ в своей нынешней редакции создает угрозы для свободы слова, защиты журналистских источников и разоблачителей коррупции.

Соответствующее заявление обнародовал Институт массовой информации. Участники Медиаруха подчеркивают, что "под прикрытием борьбы со "злоупотреблением данными" создается инструмент, который может быть использован для преследования журналистов, освещающих коррупционные схемы или злоупотребления властью".

Медиарух отметил, что законопроект не содержит механизмов защиты для тех, кто обнародует конфиденциальную информацию, имеющую важное общественное значение. Даже в случаях, когда разглашение такой информации общественно необходимо.

Что говорят в Раде

В свою очередь авторы проекта закона объяснили "Телеграфу" детали этого документа. Так, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский заверил, что законопроект:

никоим образом не ограничивает распространение информации из публичных реестров ;

; вводит ответственность для правоохранителей за незаконный доступ и передачу сведений из закрытых реестров и баз данных;

ни в коем случае не влияет на деятельность обличителей коррупции;

никоим образом не ограничивает ни свободу слова, ни деятельность журналистов.

Нардеп подчеркнул, что в Украине десятки миллионов граждан внесены в базу "Оберег", куда слиты все государственные реестры. По его словам, поэтому нужно защитить индивидуальные данные от распространения.

"Если кому-то нравится, что правоохранители направо и налево торгуют данными из закрытых реестров, то нам – нет, и партнерам – тоже нет. Этот законопроект — сателлитный к закону о реестрах, принятому по их (партнерам – Ред.) требованию", – отметил Бужанский.

В свою очередь внефракционный народный депутат, член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцик напомнила, что в 2021 году был принят Закон Украины "О публичных электронных реестрах". Тогда в стране насчитывалось 350 различных электронных реестров, держателями которых выступали 80 государственных органов.

Она пояснила, что статья 47 этого закона устанавливает дисциплинарную, административную, материальную, уголовную ответственность за нарушение законодательства при ведении реестров, незаконные регистрационные действия, несанкционированное вмешательство в работу реестров, незаконное распространение или нецелевое использование данных из реестров, незаконное вмешательство в деятельность публичных регистраторов. Такая ответственность уже введена в Уголовном кодексе Украины:

ст. 361 УК Украины – несанкционированное вмешательство в работу электронных информационно-коммуникационных систем, сетей;

ст. 361-1 УК Украины — создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств;

ст. 361-2 УК Украины — несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации:

ст. 362 УК Украины — несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней;

ст. 363 УК Украины — нарушение правил эксплуатации ЭВМ, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи или порядка или правил защиты обрабатываемой в них информации;

ст. 363-1 УК Украины – препятствование работе автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи;

ст. 365-2 УК Украины — злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги.

Депутат подчеркнула, что в эти уже действующие статьи Уголовного кодекса предлагается внести изменения, которыми:

усиливается ответственность на время военного положения;

вводится отдельный субъект преступления — должностное лицо, совершающее преступные действия, используя служебное положение (полномочия).

Также документ уточняет, что электронные информационно-коммуникационные системы включают в себя электронные публичные реестры, к которым относятся, например:

Единый государственный демографический реестр;

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;

Государственный земельный кадастр;

Единый государственный реестр транспортных средств;

Реестр построек и сооружений;

Единый государственный реестр адресов;

Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

В то же время Яцик отметила, что законный доступ к таким публичным реестрам нотариусов, журналистов, адвокатов, следователей и рядовых граждан осуществляется в установленном порядке (по запросу информации). По ее словам, законопроектом устанавливается ответственность только за несанкционированный доступ, как, например, мошеннические действия, вредоносное программное обеспечение, вмешательство в базы данных, искажение информации в них и т.д.

"Деятельность разоблачителей не обязывает их иметь доступ к данным электронным реестрам — он ведь не собирает доказательства по делу, а лишь сообщает об обстоятельствах совершения преступления, которые ему стали известны. Беспрепятственный доступ будет иметь следователь, который на основании заявления разоблачителя возбуждает дело и собирает доказательства (в том числе и из электронных реестров)", — подытожила нардеп.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12278, который должен остановить схему, которой прокуроры пользуются, оформляя инвалидность, дающую право на досрочный выход на пенсию.