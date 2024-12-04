Худший момент за 10 лет. Известная волонтер назвала три причины развала фронта

В 2022 году в Украине была совсем другая морально-психологическая ситуация

Несмотря на тяжелые потери, российские оккупаyнты чрезвычайно быстро продвигаются на линии боевого столкновения, потому что армия РФ имеет поддержку десятка тоталитарных стран, в то время как украинское общество расколото, а фронт — рассыпается.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала известная украинская волонтер и основатель "Victory Drones" Мария Берлинская. Она объяснила, что такая ситуация грозит существованию самого государства.

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— Фронт сыпется. Но это очевидно всем из открытых источников. Что для меня очевидно: ситуация не такая, как была весной 2022-го года, а значительно хуже. Наверное, самый плохой момент за всю войну, которую я лично веду с 2014-го года, — говорит волонтер.

Весной 2022 года у нас была совершенно другая морально-психологическая ситуация в обществе. Был момент доверия, единства, взаимоподдержки, а сейчас он постепенно исчезает. Нельзя сказать, что он совсем исчез. Очень многие вовлечены в помощь фронту, но очевидно, такого единения как было, уже нет, — отмечает Мария Берлинская.

По ее словам, виной тому стали три фактора — определенные шаги нашего военно-политического руководства; работа российских ИПСО; кейсы, очень деморализующие общество, когда определенные чиновники получают инвалидность, у них находят килограммы кэша в матрасах, кто-то выезжает в "батальоны Монако"…

— Все эти факторы раскалывают общество и показывают, что нет справедливых условий для всех. Если сражаемся, то все. Если делим риски, то весь народ. Огромный запрос общества на справедливость, поэтому я считаю, что ситуация даже хуже, чем в 2022 году, — говорит известная волонтерша.

По ее мнению, фронт разваливается, а россияне объективно быстро продвигаются.

— Армия России усилена Китаем, армией Северной Кореи, усилена военно-промышленным комплексом десятков стран мира: Иран, Беларусь и даже западные страны дают комплектующие для этой машины войны. Они [россияне] обладают чрезвычайной военной мощью и способностью двигаться вперед. Поэтому сейчас очень важно как никогда сохранять здравый трезвый взгляд на ситуацию и максимально вкладываться в помощь фронту. Не отстраняться от этого, потому что это вопрос жизни и безопасности всех украинцев и существования самого государства, — подытожила Мария Берлинская.

Напомним, ранее Марина Берлинская заявила, что Украина может капитулировать в ближайшие годы.