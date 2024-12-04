Найгірший момент за 10 років. Відома волонтерка назвала три причини розвалу фронту

2022 року в Україні була геть інша морально-психологічна ситуація

Попри тяжкі втрати, російські окупанти надзвичайно швидко просуваються на лінії бойового зіткнення, тому що армія РФ має підтримку десятка тоталітарних країн, у той час як українське суспільство розколоте, а фронт — розсипається.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла відома українська волонтерка та засновниця "Victory Drones" Марія Берлінська. Вона пояснила, що така ситуація загрожує існуванню самої держави.

Більше читайте в публікації: "Путін тільки розігрів свою воєнну машину. На його місці я б не зупинялася, — Марія Берлінська".

— Фронт сиплеться. Але це очевидно всім з відкритих джерел. Що для мене очевидно: що ситуація не така як була навесні 2022-го року, а значно гірша. Напевно, найгірший момент за всю війну, яку я особисто маю для себе з 2014-го року, — каже волонтерка.

Навесні 2022-го року у нас була зовсім інша морально-психологічна ситуація в суспільстві. Був момент довіри, єдності, взаємопідтримки, а зараз він поступово зникає. Не можна сказати, що він остаточно зник. Дуже багато людей включені в допомогу фронту, але очевидно, такого єднання як було, вже нема, наголошує Марія Берлінська.

За її словами, виною тому стала три чинники — певні кроки нашого військово-політичного керівництва; робота російських ІПСО; кейси, які дуже деморалізують суспільство, коли певні чиновники отримують інвалідність, у них знаходять кілограми кешу в матрацах, хтось виїжджає в "батальйони Монако"…

— Всі ці фактори розколюють суспільство і показують, що нема справедливих умов для всіх. Якщо воюємо, то всі. Якщо ділимо ризики, то весь народ. Величезний запит суспільства на справедливість, саме тому я вважаю, що ситуація навіть гірша, аніж у 2022-му році, — каже відома волонтерка.

На її думку, фронт розвалюється, а росіяни об’єктивно швидко просуваються.

— Армія Росії посилена Китаєм, армією Північної Кореї, посилена військово-промисловим комплексом десятків країн світу: Ірану, Білорусі і навіть західні країни дають комплектуючі для цієї машини війни. Вони [росіяни] мають надзвичайну військову могутність і спроможність рухатись вперед. Тому зараз дуже важливо як ніколи тримати здоровий тверезий погляд на ситуацію і максимально вкладатися в допомогу фронту. Не відсторонюватись від цього, тому що це питання життя і безпеки всіх українців і існування самої держави, — підсумувала Марія Берлінська.

Нагадаємо, раніше Марина Берлінська заявила, що Україна може капітулювати найближчими роками.