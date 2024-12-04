Россияне продвигаются вглубь Донбасса: какая ситуация на фронте сегодня (карта)

Потери врага велики

В Украине начался 1015-й день войны с Россией. За предыдущие сутки, 3 декабря, россияне продвинулись в пяти населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики DeepState. Речь идет о Кураховском, Покровском и Времовском направлениях.

"Враг продвинулся возле Сухих Ялов, Константинопольского, Даченского, Пушкино и в Курахово", — говорится в сообщении.

Сводка Генштаба — что известно

В среду, 4 декабря, в Генштабе в ежедневном отчете рассказали о ситуации на фронте. За прошедшие сутки произошло 192 боевых столкновения.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло тринадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Першотравневого.

44 атаки, такое количество за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Новопустинки.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Сонцовки, Зари, Дальнего, Курахово, Елизаветовки и Анновки оккупанты 44 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времовском направлении наши защитники остановили 25 атак противника в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного, Макаровки и Новодаровки.

"В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1670 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили семь танков, 31 боевую бронированную машину, 26 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 29 БпЛА оперативно-тактического уровня, 80 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов", — говорится в сообщении.

Курская операция

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес пять авиаударов, применив шесть управляемых авиабомб; также украинские защитники отбили тридцать вражеских атак.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский заявил, что у армии сейчас нет сил для освобождения оккупированных территорий.