Еще не сивочолый: как Петр Порошенко и его жена выглядели в день свадьбы (фото)

В сентябре этого года пара отметила 40-ю годовщину со дня свадьбы

Петр Порошенко — бывший президент Украины, которого избрали на пост после Революции Достоинства. Первой леди Украины в то время была его жена Марина Порошенко. Оказалось, в этом году пара отметила 40-ю годовщину со дня свадьбы.

В сентябре 2024 года Петр Порошенко опубликовал в соцсетях милое свадебное фото, на котором показал, как они с женой выглядели в тот торжественный день. Как видно, высокий и статный Петр Алексеевич имел густую темную шевелюру и в день свадьбы был в классическом черном костюме с белой рубашкой и галстуком. А его жена Марина Порошенко надела зарытое длинное белое платье с веночком и длинной фатой. В руках она держит букет цветов и с серьезным лицом смотрит в камеру.

"Мы с Мариной уже 40 лет вместе. Годовщина, в которую трудно поверить… 40 лет люблю и влюбляюсь в тебя каждый день. Ни дня, ни секунды я не пожалел и не усомнился. Спасибо, что наполняешь жизнь смыслом и даешь силы, любимая", – написал тогда в сентябре Порошенко в честь годовщины.

Петр и Марина Порошенко в день свадьбы

Известно, что Марина и Петр Порошенко познакомились в студенческие времена. Однако романтические отношения между ними завязалась только спустя полгода. Ранее в своих интервью бывшая первая леди признавалась, что влюбилась в Петра Алексеевича с первого взгляда. Он был умным, общительным и душой компании, такой парень быстро привлек ее внимание. А к тому же, в молодости будущий президент Украины активно занимался спортом — был мастером спорта по вольной борьбе и дзюдо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой была 19-летняя Юлия Тимошенко в день своей свадьбы. Худенькая и с пышной прической.