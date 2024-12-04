Там обычно хоронят бездомных: как выглядит могила главаря боевиков "ДНР" Захарченко

Боевик погиб 6 лет назад в оккупированном Донецке

Александр Захарченко — коллаборационист, экс-председатель псевдоформирования "ДНР". Он осуществлял террористическую деятельность на территории Украины, как и боевик с позывным "Гиви". Захарченко вместе с другими сепаратистами захватывал украинские города на Донбассе под российским флагом.

"Телеграф" напомнит, при каких обстоятельствах погиб террорист, и как сейчас выглядит его могла.

Александр Захарченко — смерть

Захарченко родился в Донецке в 1976 году. Учился в местном техникуме промышленной автоматики. Работал шахтером, электромехаником, пытался начать собственный бизнес.

Долгое время Захарченко сотрудничал с "Партией регионов" и руководил компанией "Торговый дом "Континент", принадлежавшей олигарху Ренату Ахметову. Также известно, что террористу назначили II группу инвалидности из-за психического заболевания. В документе речь шла о "устойчивых необратимых психических расстройствах" и угрозе окружающим.

Захарченко руководил бойцовским клубом "Оплот", который в 2014 году захватывал Донецкую городскую администрацию. Также при финансировании России участвовал в боях за Донецкий аэропорт, Дебальцево, Иловайск. Впоследствии террорист был избран главой марионеточной республики "ДНР".

Фото из сети

Террорист Захарченко погиб из-за взрыва, произошедшего в ресторане "Сепар" в оккупированном Донецке. Он получил черепно-мозговую травму, в результате которой и скончался. Это произошло в 2018 году, когда террористы чествовали певца-путиниста Иосифа Кобзона, которого накануне не стало.

Фото: Getty Images

Сепаратисты обвиняли в смерти Захарченко "украинских диверсантов" и сбежавшего из заведения после взрыва охранника террориста. В Службе безопасности Украины предположили, что коллаборациониста мог убрать кто-то из псевдореспублики "ДНР" или сама Россия.

Могила Захарченко

Террориста похоронили на одном из кладбищ временно оккупированного россиянами Донецка. Его могила расположена на краю кладбища, у поля, словно отдельно от других. В этом месяце установили искусственный газон, а также стол и скамейку, окруженную палаткой. Таким образом, сепаратисты готовились к траурным мероприятиям по случаю 40 дней с момента убийства террориста.

Фото из сети

Фото из сети

Фото из сети

В Украине иронически отреагировали на такое захоронение террориста. В частности, журналист Денис Казанский отметил, что обычно могилы бездомных выглядят так, как у Захарченко.

"Могила Захарченко. Что-то его совсем на каком-то пустыре похоронили. Преимущественно бездомных хоронят в таких местах", — отметил мужчина.

В 2019 году террористу установили памятный камень недалеко от места его убийства. В надписи на табличке вспомнили и об охраннике Захарченко, который тоже погиб. Однако боевики допустили ошибку, поскольку глагол написали в единственном числе, при том, что их убили двоих.

Фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о названном брате бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Они виделись всего один раз.