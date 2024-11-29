Российский пассажирский самолет долетел почти до Днепра: зафиксирован странный полет (фото)

Пассажирский самолет якобы вошел в воздушное пространство с юга

В пятницу, 29 ноября, над Украиной заметили загадочный гражданский самолет, долетевший почти до Днепра. Российский борт вылетел из Турции и направлялся в Россию.

Как свидетельствуют данные портала Flightradar24, полет совершал самолет Boeing 738 российской компании "Aeroflot". На карте полетов видно, что борт направлялся из Стамбула в Москву.

Однако его маршрут проходил на этот раз через Украину, над которой небо закрыто. По данным карты полетов, российский Boeing долетел почти до Днепра, а затем развернулся и направился назад, чтобы облететь наше государство.

Отметим, что официально этот инцидент не комментировала ни одна из сторон. К тому же, существует большая вероятность, что карта его полета — сбой портала, ведь противовоздушная оборона (ПВО) над Украиной сбивает любые воздушные цели.

Что известно о Boeing 738

Это узкофюзеляжный пассажирский самолет. Он вмещает 2 пилота и следующее количество пассажиров: одноклассовые до 189 мест; двухклассовые — 162-175 мест.

Добавим, что такие странные полеты над Украиной фиксируются не в первый раз. Так, недавно над Буковелем, популярным всесезонным курортом в сердце Карпат, заметили самолет, не похожий на военный.

Добавим, что в Украине планируется возобновление авиасообщения уже в январе 2025 года. Два аэропорта — "Борисполь" и "Львов" — рассматривают как потенциальные хабы для первых рейсов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в июле над всей территорией Украины пролетел британский самолет Военно-воздушных сил. Он кружил над страной около семи часов. Известно, что самолет долетал до Киева.