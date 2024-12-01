Долетели почти до Запорожья? Над Украиной зафиксировали странные российские пассажирские самолеты (фото)

Такие аномалии фиксируются уже не в первый раз

В субботу, 30 ноября, над Украиной были замечены загадочные гражданские самолеты. Один из них "долетел" почти до Запорожья.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. В 15:55 над территорией Украины был зафиксирован самолет Airbus A320 российской компании "Аэрофлот". На карте полетов видно, что борт направлялся из Стамбула в Москву.

В этот момент над Украиной заметили еще один пассажирский самолет. Это был борт российского "Аэрофлота", только на этот раз Boeing 738. Он летел из турецкой Анталии в Москву.

Впоследствии оба самолета успешно приземлились в РФ. Такие странные "полёты" над Украиной, воздушное пространство которой закрыто с 2022 года, фиксируются не впервые. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы. Некоторые эксперты связывали такие аномалии с работой российских систем РЭБ.

Напомним, в Украине планируется возобновление авиасообщения уже в январе 2025 года. Два аэропорта — "Борисполь" и "Львов" — рассматривают как потенциальные хабы для первых рейсов.

Ранее" Телеграф" рассказывал, что в июле над всей территорией Украины пролетел британский самолет Военно-воздушных сил. Он кружил над страной около семи часов. Известно, что самолет долетал до Киева.