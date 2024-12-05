В Могилянке отменили лекцию из-за позиции лектора по ЛГБТ: в сети разгорается скандал

Скандал набирает обороты

В Киево-Могилянской бизнес-школе была отменена лекция украинского историка, социолога и общественного деятеля Сергея Чаплыгина, которую он должен был провести 7 декабря. Причиной якобы стали "неправильные" взгляды лектора на ЛГБТ+ сообщество.

Инициаторами отмены лекции выступила организация Gender Zed. При этом на сторону Чаплыгина стало большое количество интернет-пользователей, которые массово поддержали социолога.

"Телеграф" решил разобраться в произошедшем и проанализировать доводы обеих сторон.

С чего начался скандал и кто стал инициатором отмены лекции

Правозащитная организация Gender Zed написала пост о том, что в бизнес-школе при Киево-Могилянской академии должна состояться лекция Сергея Чаплыгина, которого они считают "гомофобом".

По словам Gender Zed, на своей странице в Facebook социолог часто комментирует все, что связано с ЛГБТ+ людьми как в Украине, так и в мире.

"Например, вот что он написал о поддержке прайд-месяца Музеем Ханенко: "На человека всем этим борцам за права ЛГБТ глубоко наплевать. Их целью является уничтожение нашей цивилизации и создание на ее руинах "открытого общества" — глобалистического и тоталитарного". Правильно ли давать площадку гомофобу в одном из лучших вузов страны?", — говорится в сообщении.

На обращение Gender Zed отреагировали в Киево-Могилянской академии и отменили лекцию Чаплыгина. При этом организация приняла это известие за "личную победу".

"Могилянка прокоммуницировала с нами и известила об отмене лекции. Спасибо нашему подписчику, который сообщил нам об этой ситуации. Спасибо администрации академии за быструю реакцию! Как они сами и написали: "Могилянка всегда была, есть и будет местом свободы, толерантности и безопасности". Чего желаем и другим учебным заведениям, которые обучают украинскую молодежь", — говорится в сообщении.

Реакция Сергея Чаплыгина

Известный украинский историк, социолог и общественный деятель Сергея Чаплыгин прокомментировал новость об отмене своей лекции в Киево-Могилянской академии.

По его словам, "нет никакой гомофобии. Это термин политической риторики и инструмент для введения ЛГБТ-цензуры". Также он подчеркнул, что во время проведения лекций никогда не позволяет себе делать что-то аморальное или противозаконное.

"Я на своих лекциях не матерюсь, не распространяю порнографию, не оскорбляю своих оппонентов, не пропагандирую аморальный образ жизни, не предлагаю студентам употреблять наркотические вещества…

Я, всего-навсего, рассказываю объективную онтологичность мира, трансцендентный порядок вещей, морфологию и динамику стилей мышления человека и личность в ее качественной социальной определенности", — написал Чаплыгин.

Он считает, что таким образом на него оказывается давление со стороны академии.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей активно начали поддерживать лектора в комментариях и обвинять "Могилянку" в получении бесконечных грантов и манипуляциях на темах равенства, гендера и ЛГБТ+.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Kyiv Pride пришли работники ТЦК и организаторы мероприятия сразу же заявили об ущемлении прав ЛГБТ-сообщества. Представители и участники прайд-движения подчеркнули, что понимают важность мобилизации и мер по ее обеспечению, но видят в этом притеснение ЛГБТ-сообщества.