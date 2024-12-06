Во Львове умер известный фотограф: в сентябре его дочь и внучек убила российская ракета

Известному фотографу было 68 лет, причины смерти не разглашаются

Во Львове скончался известный украинский фотограф Михаил Французов, ему было 68 лет. Французов – отец Евгении Базилевич, которую в начале сентября убила во Львове российская ракета, а три погибших дочери семьи Базилевичей были его внучками.

О смерти Французова сообщил профессор УКУ Богдан Шумилович в Facebook. Профессор ограничился кратким сообщением о месте и времени прощания с известным фотографом.

"Завтра на 13.00, Орлика 6 – прощание с легендой львовской фотографии, Михаилом Французовым", – написал он. Других подробностей Шумилович не привел.

Трагедия семьи Базилевичей

4 сентября российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. Часть ракета ударила по Львову, где оккупанты убили почти всю семью. Погибли мать и три дочери, в живых остался только отец.

Погибшими оказались дочь Французова, Евгения Базилевич, и все его внучки – 21-летняя Ярина, 18-летняя Дарья и семилетняя Эмилия. Выжил только отец Ярослав Базилевич. Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о семье Базилевич, которую постигла трагедия из-за обстрела РФ. Ярослав Базилевич после смерти родных создал стипендиальный фонд в их честь. Он хочет сохранить память о них.

Недавно трагедия Базилевичей стала причиной скандала в ООН. Заместитель российского постпреда Роман Кашаев, представитель страны-убийцы, искренне и широко улыбался, слушая о гибели семьи Базилевичей, когда представитель Украины выступала на заседании Организации. Это вызвало негодование в Украине.

Что известно о Французове

Михаил Французов – коренной львовянин, он родился в 1956 году. Его отец, также Михаил, научил сына основам искусства фотографии. В 1970-х годах талант Французова раскрыл себя, когда он начал творить в составе группы фотографов-любителей "Башня". Будучи соучредителем группы, Французов проводил фотовыставки как на территории СССР, так и за его пределами.

При этом творчество Французова и его коллег противоречило канонам советского соцреализма. Поэтому группу критиковали, а самого Французова "наградили" личными санкциями, в частности отстранили от руководящих позиций в группе. После распада СССР и обретения независимости Украиной Французов много фотографировал Львов и его культурную жизнь. Большинство его известных фото – это конец 1980-х и начало 1990-х, он подарил много уникальных фотографий обществу. К сожалению, значительная часть его работ не сохранилась, поскольку Французов не считал их действительно важными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о погибшем пилоте F-16 "Мунфише". Он был одним из лучших еще до "большой" войны.