У Львові помер відомий фотограф: у вересні його доньку та онук вбила російська ракета

Відомому фотографу було 68 років, причини смерті не розголошуються

У Львові помер відомий український фотограф Михайло Французов, йому було 68 років. Французов – батько Євгенії Базилевич, яку на початку вересня вбила у Львові російська ракета, а три загиблі доньки сім'ї Базилевичів були його онуками.

Про смерть Французова повідомив професор УКУ Богдан Шумилович у Facebook. Професор обмежився коротким повідомленням щодо місця та часу прощання з відомим фотографом.

"Завтра на 13.00, Орлика 6 — прощання з легендою львівської фотографії, Михайлом Французовим", – написав він. Інших подробиць Шумилович не навів.

Трагедія сім'ї Базилевичів

4 вересня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Частина ракета вдарила по Львову, де окупанти вбили майже цілу родину. Загинули мати та три доньки, живим залишився лише тато.

Загиблими виявилися донька Французова, Євгенія Базилевич, та всі його онуки – 21-річна Ярина, 18-річна Дарина та семирічна Емілія. Вижив тільки батько, Ярослав Базилевич. Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про сімʼю Базилевич, яку спіткала трагедія через обстріл РФ. Ярослав Базилевич після смерті рідних створив стипендіальний фонд на їхню честь. Він хоче зберегти пам'ять про них.

Нещодавно трагедія Базилевичів стала причиною скандалу в ООН. Заступник російського постпреда Роман Кашаєв, представник країни-вбивці, щиро та широко посміхався, слухаючи про загибель сім'ї Базилевичів, коли представник України виступала на засіданні Організації. Це викликало величезне обурення в Україні.

Що відомо про Французова

Михайло Французов – корінний львів'янин, він народився 1956 року. Його батько, також Михайло, навчив сина основам мистецтва фотографії. У 1970-х роках талант Французова розкрив себе, коли він почав творити у складі групи фотографів-аматорів "Вежа". Будучи співзасновником групи, Французов проводив фотовиставки як на території СРСР, так і за його межами.

При цьому творчість Французова та його колег суперечила канонам радянського соцреалізму. Через це групу критикували, а самого Французова "нагородили" особистими санкціями, зокрема відсторонили від керівних позицій у групі. Після розпаду СРСР та набуття незалежності Україною Французов багато фотографував Львів та його культурне життя. Більша частина його відомих фото – це кінець 1980-х та початок 1990-х, він подарував багато унікальних фотографій суспільству. Нажаль, значна частина його робіт не збереглася, оскільки Французов не вважав їх дійсно важливими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про загиблого пілота F-16 "Мунфіша". Він був одним з кращих ще до "великої" війни.