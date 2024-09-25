"Чтобы мир помнил их имена": Ярослав Базилевич, семью которого убил авиаудар РФ, вышел в сеть с просьбой

Мужчина призвал о помощи

Ярослав Базилевич, потерявший жену и троих дочерей в результате ракетного удара по Львову 4 сентября, создал стипендиальный фонд в их честь. Он хочет сохранить память о своих родных.

Он впервые после трагедии сделал сообщение на своей странице в Facebook. Он пишет, что гордился своей женой и дочерьми и всегда будет о них лучшие воспоминания.

Базилевич подчеркнул, что имел клад. Он ведь был счастлив иметь жену и детей.

"Я был самым богатым, самым счастливым мужем и отцом, у меня было сокровище и всегда понимало, что это сокровище — иметь такую жену и таких ответственных, трудолюбивых, красивых, умных, инициативных, патриотических детей", — написал Ярослав.

Он добавил, что у него остались о своей семье самые счастливые воспоминания. Однако все остальное, к сожалению, ампутировано.

"Все время я гордился ими и горжусь в дальнейшем. У них должно быть все впереди, у каждого из них. В мгновение ока я потерял ту многогранность ощущений, которые они все четверо, каждая по своему, давали мне в течение нашей совместной жизни. Сегодня я имею. лучшие, самые счастливые, прекрасные воспоминания – все остальное ампутировано", — сказал он.

Мужчина решил создать Устойчивый стипендиальный фонд имени Евгении, Ярины, Дарии и Эмилии Базилевич. Цель этого – чтобы мир помнил их имена.

Человек просит помочь и принять участие в собрании. Цель фонда – 100 тысяч долларов, благодаря этим средствам студенты УКУ каждый год смогут получать стипендию.

Напомним, в среду, 4 сентября, российская армия во время своего ракетного удара по Львову убила почти всю семью. Погибла мать и три дочери, в живых остался только папа. Тогда россияне совершили масштабную ракетную атаку по Украине. Около 03:30-04:00 по меньшей мере четыре борта Ту-95МС выпустили крылатые ракеты Х-101 из района города Энгельс. Также они подняли в воздух два МиГ-31К. Параллельно враг запустил "шахеды". Взрывы уже звучали во Львове и Ровно, а также в Кривом Роге.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о семье Базилевич, постигшей трагедию из-за обстрела РФ.