Укр

Не миллион в год. Известная волонтерша объяснила, сколько дронов нужно ВСУ

Автор
Игорь Тимофеев
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Миллион дронов ВСУ могут потратить за полтора месяца
Миллион дронов ВСУ могут потратить за полтора месяца. Фото Фонд "Повернись живим"

Государство пока не может удовлетворить возросший запрос по беспилотникам

Несмотря на постоянные объявления волонтеров о сборе средств на покупку дронов для ВСУ, их не хватает на фронте из-за высоких темпов расходования. Кроме того, кроме FPV, военным нужны DJI Mavic, разведывательные самолеты, камикадзе и т.д.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала известная украинская волонтер и основатель "Victory Drones" Мария Берлинская. Она объяснила, сколько именно беспилотников нужно украинской армии.

Больше читайте в публикации: "Путин только разогрел свою военную машину. На его месте я бы не останавливалась, — Мария Берлинская".

По ее словам, сейчас на фронте значительно больше дронов, закупленных за государственные средства.

— Волонтерскими дронами ты не вытянешь войну такого масштаба, — говорит основательница "Victory Drones". — Может показаться, что волонтерских больше, потому что постоянно ведутся сборы в соцсетях, но по состоянию на конец 2024 года государство покупает в значительных количествах, поверьте мне. Почему их не хватает? Потому что такова динамика войны. Нам нужен уже не миллион дронов, нам нужны миллионы и миллионы дронов.

Мария Берлинская привела пример расчетов:

— Один FPV-экипаж использует в среднем по пять дронов в день. В действительности бывает и больше. И необязательно, что в цель попадает каждый дрон. Иногда на танк нужно и 10 дронов. В стране, допустим, пять тысяч специалистов FPV. Не меньше. Только мы подготовили в "Victory drones" четыре тысячи. Пять тысяч специалистов умножить на пять дронов, значит, в день нужно 25 тысяч дронов. За десять дней – 250 тысяч. За 40 дней — миллион. Ориентировочно за полтора месяца уже нужен миллион FPV. А это только FPV-дроны.

Нам еще нужны "мавики", разведывательные самолеты, камикадзе и многое другое. Наземные роботизированные комплексы будут однозначно выходить все больше и больше на передний план. Я к тому, что государство однозначно сейчас покупает гораздо больше, чем волонтеры вместе взятые, но государство пока не может удовлетворить столь большой запрос, — отмечает известная волонтерша.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что производственные возможности Украины существенно превышают цифру в миллион дронов в год.

Теги:
#Дроны #DJI Mavic Pro #FPV-дрон #Мария Берлинская