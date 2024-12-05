Не миллион в год. Известная волонтерша объяснила, сколько дронов нужно ВСУ

Государство пока не может удовлетворить возросший запрос по беспилотникам

Несмотря на постоянные объявления волонтеров о сборе средств на покупку дронов для ВСУ, их не хватает на фронте из-за высоких темпов расходования. Кроме того, кроме FPV, военным нужны DJI Mavic, разведывательные самолеты, камикадзе и т.д.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала известная украинская волонтер и основатель "Victory Drones" Мария Берлинская. Она объяснила, сколько именно беспилотников нужно украинской армии.

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По ее словам, сейчас на фронте значительно больше дронов, закупленных за государственные средства.

— Волонтерскими дронами ты не вытянешь войну такого масштаба, — говорит основательница "Victory Drones". — Может показаться, что волонтерских больше, потому что постоянно ведутся сборы в соцсетях, но по состоянию на конец 2024 года государство покупает в значительных количествах, поверьте мне. Почему их не хватает? Потому что такова динамика войны. Нам нужен уже не миллион дронов, нам нужны миллионы и миллионы дронов.

Мария Берлинская привела пример расчетов:

— Один FPV-экипаж использует в среднем по пять дронов в день. В действительности бывает и больше. И необязательно, что в цель попадает каждый дрон. Иногда на танк нужно и 10 дронов. В стране, допустим, пять тысяч специалистов FPV. Не меньше. Только мы подготовили в "Victory drones" четыре тысячи. Пять тысяч специалистов умножить на пять дронов, значит, в день нужно 25 тысяч дронов. За десять дней – 250 тысяч. За 40 дней — миллион. Ориентировочно за полтора месяца уже нужен миллион FPV. А это только FPV-дроны.

Нам еще нужны "мавики", разведывательные самолеты, камикадзе и многое другое. Наземные роботизированные комплексы будут однозначно выходить все больше и больше на передний план. Я к тому, что государство однозначно сейчас покупает гораздо больше, чем волонтеры вместе взятые, но государство пока не может удовлетворить столь большой запрос, — отмечает известная волонтерша.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что производственные возможности Украины существенно превышают цифру в миллион дронов в год.